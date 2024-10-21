Милонов прокомментировал желание Навальной* стать президентом РФ

Оппозиционерка Юлия Навальная* заявила, что если бы оказалась в России, то баллотировалась бы в президенты. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что о существовании Навальной* в российском парламенте уже давно забыли, сообщает Постньюс .

«Юлия Навальная*? Она еще жива там? Учитывая ее серьезные проблемы с алкоголем, я не очень сильно акцентирую внимание на нее… Я, честно, уже забыл о ее существовании, думал, она лечится где-то там», — удивился депутат.

Он считает, что в настоящее время высказывания Навальной* интересуют лишь «уехавших за границу предателей», а для серьезной политики ее слова утратили всякую актуальность из-за ее алкогольной зависимости.

К готовности Навальной* принять участие в президентских выборах политик отнесся с недоверием. Милонов предположил, что она просто «отрабатывает деньги», а ее влияние на российское общество сводится к нулю. По его словам, Навальную* не поддержат даже на уровне муниципальных выборов.

«Скоро она станет неинтересна даже самым последним лицам в Штатах», — добавил депутат.

В заключение Милонов предложил Навальной* сосредоточиться на поисках спутника жизни, который мог бы поддерживать ее финансово, обеспечивая ей стабильное материальное положение.

*Признана в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента