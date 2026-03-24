Милонов ответил Боне на призыв «отменить» его

Виталий Милонов заявил, что Виктория Боня не осведомлена о работе депутатов Госдумы. Так он отреагировал на слова телеведущей, которая призвала «отменить» его за якобы отсутствие полезных инициатив.

Парламентарий подчеркнул, что не рассматривает проживающую в Монако светскую львицу как источник значимой информации и не намерен отвечать на ее заявления.

«Если бы Боня могла воспринимать человеческую речь, то я бы, наверно, побеседовал с ней. Но это невозможно. Сложно подобрать слова, которые поймет эта блогерша. Кроме того, она живет в Монако. Пишет в соцсети, которой в РФ не пользуются. При всей своей внимательности к заявлениям моих избирателей не могу ответить Боне и не собираюсь. Но это хорошо, что такие экзальтированные персонажи с совершенно деструктивной повесткой считают, что я им не подхожу. Хуже, если бы Боня меня похвалила. То, что она не знает, чем занимаются депутаты в России, понятное дело, из Монако это невозможно увидеть», — высказался Милонов.

