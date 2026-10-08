Милонов объяснил отсутствие поздравления от Трампа в день рождения Путина
Депутат Госдумы Виталий Милонов не считает проблемой отсутствие поздравления от Дональда Трампа в адрес Владимира Путина, которому накануне исполнилось 74 года, сообщает «Царьград».
Милонов высказал свое мнение радиостанции «Говорит Москва». Он связал отсутствие поздравления от президента США с переменчивостью его настроения.
«Непонятно, каким был Дональд Трамп вчера, непонятно, каким будет завтра. Учитывая амбивалентность этого человека, не стоит придавать серьезное значение колебаниям его настроения», — заявил Милонов.
По словам депутата, главные поздравления для российского президента — пожелания граждан в соцсетях и военных из зоны специальной военной операции.
Ранее главы государств направили Путину поздравительные телеграммы. Одними из первых их отправили из Туркмении, КНДР, Китая, Беларуси и Армении.
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