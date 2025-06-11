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Милонов: в ФРГ задумали дать матч-реванш за разгром своих дедушек в 1945 году

Депутат Государственной думы Виталий Милонов напомнил о печальном опыте использования немецкого вооружения против России в прошлом, сообщает RT .

Таким образом он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который возложил на Германию ответственность за обострение украинского конфликта в связи с поставками оружия.

«Вероятно, военно-политические элиты Германии всерьез задумали дать матч-реванш руками украинцев за разгром своих дедушек в мае 1945 года», — предположил Милонов.

Он также добавил, что из стали германских танков и пушек «на наших заводах делают прекрасные ночные горшки и замечательные канализационные трубы».