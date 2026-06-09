Политолог Сергей Михеев сравнил роль Дональда Трампа на Ближнем Востоке с положением Владимира Зеленского. Эксперт также заявил о способности Ирана защитить суверенитет, сообщает «Крым 24» .

Эксперт провел параллель между действиями Израиля в отношении президента США Дональда Трампа и политикой Запада в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

«Израиль, его руководство, тот же (ред. — премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху, просто используют (ред. — президента США Дональда) Трампа. Примерно так, как Запад использует того же самого (ред. — президента Украины Владимира) Зеленского. Только здесь такая ситуация: Нетаньяху использовал Трампа, и он даже не стесняется почти напрямую об этом говорить», — заявил он.

Михеев также оценил недавние иранские атаки на объекты в Израиле и на американских базах. По его мнению, они не привели к ожидаемому широкомасштабному конфликту.

Эксперт считает, что Иран, несмотря на отсутствие ядерного арсенала, смог добиться паритета в противостоянии с ядерными державами и показал способность защищать суверенитет. По его оценке, даже временное соглашение после сложившейся ситуации может усилить авторитет Тегерана в регионе.

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