Михаил Ефремов оказался в базе «Миротворца» во время отбывания срока

Известный российский актер Михаил Ефремов был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» еще во время отбывания наказания в колонии Белгородской области, сообщает РИА Новости.

Как следует из данных ресурса, его обвиняют в «информационной поддержке агрессии России против Украины» и «пособничестве военным преступлениям».

В июне 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Изначально суд назначил актеру 8 лет колонии, но позднее срок сократили на полгода. На свободу он вышел в апреле 2024 года после условно-досрочного освобождения.

Сайт, известный публикацией персональных данных тех, кого Киев считает «угрозами национальной безопасности», не уточняет конкретных оснований для внесения Ефремова.

Попадание в базу «Миротворца» теоретически может создать проблемы при поездках за рубеж, но практических последствий для Ефремова пока не сообщается. Сам актер не комментировал эту ситуацию.