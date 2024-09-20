МИД Великобритании призвал соотечественников покинуть Ливан

МИД Великобритании обратился с просьбой к соотечественникам покинуть Ливан из-за обострения ситуации в стране, пишет «КоммерсантЪ».

«Мое послание гражданам Великобритании в Ливане — уезжайте, пока коммерческие варианты остаются доступны», — написал глава британского дипведомства в Ливане Дэвид Лэмми в соцсетях.

Уточняется, что призыв был опубликован после разговора с премьером Ливана Наджибом Микати.

Ранее армия Израиля нанесла массированный авиаудар по ракетным установкам движения «Хезболла» на юге Ливана.

17 сентября в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров и других электронных устройств. Погибли 20 человек, ранены около 4,5 тысяч.