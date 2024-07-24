МИД упомянул «западную Бабу Ягу», говоря о вопросе Курил для Японии

сегодня в 15:47

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «надуманной» проблемой желание Японии решить «территориальный вопрос» с Россией. По мнению дипломатов, вопрос Курильских островов не входит в список реальных проблем для Токио.

Захарова отметила, что тему Курильских островов поднимают западные кураторы Токио, а именно США.

«Все было проработано до мельчайших деталей. Но тут опять появилась та самая западная Баба Яга, которая вечно против. Поэтому это надуманная проблема», — заявила спикер дипведомства в эфире радио Sputnik.

Дипломат добавила, что данную проблему Запад постоянно «подкладывает» Японии.