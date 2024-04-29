МИД Таджикистана вручил послу России ноту против ущемления граждан
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МИД Таджикистана вручил послу России Семену Григорьеву ноту протеста против якобы ущемления прав граждан этой страны, сообщает «Царьград».
Власти Таджикистана очень взволнованы из-за массовых случаев негативного отношения к их гражданам в России.
При этом представители МИДа не уточнили, каким образом выражается ущемление прав и свобод их граждан.
В России произошло ужесточение миграционного законодательства после трагедии в «Крокус Сити Холле».
Но поводом для беспокойства МИДа Таджикистана стал отказ пограничников пропускать автомобили на территорию России.