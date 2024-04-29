МИД Таджикистана вручил послу России ноту против ущемления граждан

сегодня в 16:48

МИД Таджикистана вручил послу России Семену Григорьеву ноту протеста против якобы ущемления прав граждан этой страны, сообщает «Царьград» .

Власти Таджикистана очень взволнованы из-за массовых случаев негативного отношения к их гражданам в России.

При этом представители МИДа не уточнили, каким образом выражается ущемление прав и свобод их граждан.

В России произошло ужесточение миграционного законодательства после трагедии в «Крокус Сити Холле».

Но поводом для беспокойства МИДа Таджикистана стал отказ пограничников пропускать автомобили на территорию России.