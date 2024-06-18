МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с самолетом

МИД Швеции рассказал о вызове российского посла из-за происшествия с самолетом, который якобы нарушил 14 июня шведское воздушное пространство, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 перехватил у границы РФ шведский самолет-разведчик «Гольфстрим», который летел над нейтральными водами Балтийского моря.

Посла вызвали, чтобы выразить ему свою позицию по данному вопросу.

Ролик разместило министерство обороны РФ.

После того как «Гольфстрим» удалился от границ России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.