В связи с актом вандализма на советском воинском кладбище в Таллине, министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Эстонии. Российская сторона выразила серьезную обеспокоенность и подчеркнула необходимость сохранения памяти о героях, павших в боях, сообщает «Царьград» .

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, случай с осквернением могил советских солдат в Таллине стал причиной вызова эстонского дипломата.

Дипломатическая реакция Москвы последовала после осквернения мемориальных плит, посвященных советским воинам. В ходе встречи между представителями двух стран был поднят вопрос о недопустимости подобных действий.

Российская сторона настаивает на уважительном отношении к памяти погибших в Великой Отечественной войне и принятии мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.