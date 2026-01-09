МИД России отверг обвинения в причастности к удару по посольству Катара в Киеве

сегодня в 22:54

МИД России: Москва непричастна к удару по посольству Катара в Киеве

В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли распространяемую украинскими источниками информацию о том, что здание посольства Государства Катар в Киеве могло пострадать в результате российского удара. Официальное заявление было опубликовано 9 января.

«Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения», — подчеркнули в министерстве.

В МИДе также указали, что вблизи катарской дипмиссии не находилось «назначенных целей», что, по их мнению, прямо указывает на сбой в работе украинской системы противовоздушной обороны.

В заключение российская сторона подтвердила дружественный характер отношений с Дохой, назвав Катар «приоритетным партнером».

