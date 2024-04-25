МИД России обвинил Киев во лжи на фоне поставок Украине ракет ATACMS
Посол России в США обвинил Киев во лжи из-за использования ATACMS
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил власти Украины во лжи из-за возможного применения ракет ATACMS, поставленных киевскому режиму, пишет RT.
Дальнобойные ракеты ATACMS могут быть применены против целей на территории России, как это было ранее во время организации многочисленных терактов по больницам, школам, детсадам, мостам и даже собственным военным, указал дипломат.
«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» — сообщается в Telegram-канале посольства.
Ранее посол подчеркнул, что тайную поставку Соединёнными Штатами на Украину дальнобойных ракет ATACMS невозможно оправдать.
Госдепартамент США накануне подтвердил непубличные поставки киевскому режиму ракет ATACMS.