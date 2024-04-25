Дальнобойные ракеты ATACMS могут быть применены против целей на территории России, как это было ранее во время организации многочисленных терактов по больницам, школам, детсадам, мостам и даже собственным военным, указал дипломат.

«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» — сообщается в Telegram-канале посольства.

Ранее посол подчеркнул, что тайную поставку Соединёнными Штатами на Украину дальнобойных ракет ATACMS невозможно оправдать.

Госдепартамент США накануне подтвердил непубличные поставки киевскому режиму ракет ATACMS.