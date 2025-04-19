МИД РФ: угрозы ФРГ передать Киеву Taurus стали элементом давления ЕС на США

Дипломат отметил, что это было сделано с целью получения странами ЕС места за столом переговоров по украинскому конфликту.

«Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Лидер блока ХДС/ХСС и предполагаемый будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD заявлял, что Берлин может передать Taurus для ВСУ, если поставку согласуют с европейскими партнерами. Вместе с тем глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял о наличии «множества аргументов» против такого шага.