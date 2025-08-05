МИД РФ требует расследования инцидента у поселения Гиват-Асаф

сегодня в 23:48

Служебный автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации подвергся нападению 30 июля в районе поселения Гиват-Асаф около Иерусалима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Группа израильских поселенцев нанесла транспортному средству механические повреждения и выкрикивала угрозы в адрес находившихся в машине российских дипломатов.

В ведомстве назвали произошедшее грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Российское посольство в Тель-Авиве уже направило официальный протест израильским властям, потребовав полного расследования инцидента и принятия мер по предотвращению подобных случаев в будущем.