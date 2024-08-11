МИД РФ предупредил Киев о жестком ответе за удары по российским регионам

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Захарова: жесткий ответ на удары ВСУ по регионам России не заставит себя ждать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жесткий ответ Вооруженных сил России на террористические атаки Украины на российские регионы не заставит себя ждать, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

«Украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер. Организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что МИД РФ призывает мировое сообщество осудить террористические атаки киевского режима на российские регионы. При этом Москва уверена, что в ответ получит «стыдливое молчание» от профильных структур.

Прошедшей ночью киевские боевики нанесли массированный ракетный удар по Курску. Сбитая украинская ракета «Точка-У» попала в многоквартирный жилой дом. В результате ЧП пострадали 15 мирных жителей.

Кроме того, ВСУ массово атаковали беспилотниками Белгородскую, Воронежскую и ряд других российских регионов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.