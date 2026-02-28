МИД РФ предложило уладить конфликт в Иране дипломатическим путем

Утром армии США и Израиля атаковали Иран ракетами. Это спланированный и неспровоцированный акт вооруженной агрессии в отношении суверенного и независимого государства, состоящего в ООН, заявили в Министерстве иностранных дел России.

США и Израиль атакуют Иран при том, что недавно между Вашингтоном и Тегераном возобновились переговоры. Их цель в том, чтобы якобы добиться длительной нормализации ситуации в регионе. До этого Израиль пытался убедить РФ, что не заинтересован в конфликте с Ираном.

В МИД России призвали мировое сообщество и организации высказаться по поводу нападения Тель-Авива и Вашингтона на Тегеран. Действия США и Израиля могут уничтожить мир, стабильность и безопасность на Ближнем Востоке.

«Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», — отметили в МИД РФ.

Там потребовали как можно скорее вернуть конфликт в плоскость урегулирования дипломатическими методами.

