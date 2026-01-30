МИД РФ осудил «дикие выводы» генсека ООН о самоопределении Крыма и Донбасса

В своем Telegram-канале она назвала «дикими» выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что принцип самоопределения, примененный организацией к Гренландии, не распространяется на Крым и Донбасс.

«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — отметила Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее поставил перед организацией вопрос о двойных стандартах, напомнив, что жители новых российских регионов вернулись в состав страны на основе референдумов и в соответствии с принципами, одобренными Генеральной Ассамблеей ООН. Однако Гутерриш, ссылаясь на анализ юридического департамента, заявил, что в данных случаях, по мнению Секретариата, превалирует принцип территориальной целостности.

