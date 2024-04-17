МИД РФ объявил о высылке из страны эстонского дипломата

В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер, ей сообщили, что Россия решила выслать из страны дипломата посольства Эстонии в Москве, сообщает пресс-служба дипведомства.

Ей озвучили протест, связанный с объявлением дипломата российского посольства в Таллине persona non grata. Это произошло 19 марта без должных оснований.

В качестве ответной меры на враждебную деятельность из РФ будет выслан дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве.

19 марта МИД Эстонии сделал заявление об объявлении persona non grata одного из сотрудников посольства РФ. Это стало следствием действий Москвы, якобы направленных против независимости и суверенитета республики. В российском дипведомстве тогда пообещали принять ответные меры.