МИД РФ: Байден страдает синдромом «исторического ревизионизма»

Многие лидеры Соединенных Штатов в наше время страдают от «исторического ревизионизма», заявили в Telegram -канале российского министерства иностранных дел.

Ведомство так ответило на высказывание нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, заявившего о единоличной победе США во Второй мировой.

«По сообщениям СМИ, президент США Джо Байден в своем выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты освободили Европу и „буквально спасли мир“. О роли СССР и других стран в Победе над фашизмом американский лидер не упомянул…», — отмечается в сообщении.

Байден, по словам дипломатов, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, просто не способен отдать дань уважения всем борцам с фашизмом. При этом Трамп четыре года назад выступил с российским лидером Владимиром Путиным по случаю 75-летия встречи на Эльбе.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявлял, что Вашингтон переоценивает свою роль в борьбе с фашизмом.