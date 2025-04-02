Требования Лондона к своим жителям о декларировании деятельности, проводимой в Великобритании и связанную с государственными и правительственными структурами России, являются «поистине безумными», заявила офпред МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале . Она подчеркнула, что «интеллектуальная ущербность» в головах британского руководства «достигла своего апогея».

Захарова отметила, что власти Соединенного Королевства хотят ввести против России «самый высокий» режим контроля, который станет частью готовящейся схемы регистрации иностранного влияния (FIRS).

Согласно ему, всем людям, действующим в Великобритании от имени российского государства, придется зарегистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS). Если лицо не встанет на соответствующий учет, ему будет грозить до 5 лет тюрьмы, заявляло британское дипведомство. Ожидается, что нормы начнут действовать с 1 июля 2025 года.

«Оставляя за скобками выбор даты (об этом Лондон объявил 1 апреля — ред.) и общий градус параноидальной шизофрении Лондона, не могу не задать ряд уточняющих и наводящих вопросов британской стороне. Все они касаются подданных Соединенного королевства и его внутренних дел, ведь новые правила — поистине безумны», — написала Захарова.

В связи с этим дипломат задала ряд вопросов к британским властям. Захарова поинтересовалась в том числе о том, «зарегистрируют ли как „русские резидентуры“ музеи арктических конвоев» и «как относиться к Его Величеству Королю Карлу III, который короновался под сенью Елизаветы Федоровны в Вестминстере».