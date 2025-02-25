МИД России опроверг утверждения немецкой газеты Die Zeit, что 25 февраля РФ и США проведут новый раунд переговоров в Эр-Рияде. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сегодня российские дипломаты не участвуют во встречах в столице Саудовской Аравии, сообщает ТАСС .

«С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня», — заявили в дипведомстве.

Die Zeit со ссылкой на источники утверждало, что 25 февраля российские и американские делегации проведут второй раунд переговоров в Эр-Рияде. Как писало издание, дату новых консультаций могли назначить после того, как президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

США и Россия провели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля. Делегаты обсуждали развитие российско-американских отношений и урегулирование украинского конфликта.