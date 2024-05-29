МИД ответил на призыв Макрона бомбить Россию западным оружием

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Захарова назвала заявление Макрона об украинских ударах по РФ наработкой Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что призыв французского лидера Эммануэля Макрона разрешить ВСУ наносить удары по территории России — не его личная наработка.

По мнению спикера дипведомства, подобное заявление можно интерпретировать как подталкивание украинцев на преступления в РФ, которое уже согласовали западные страны.

«Такое заявление — это не его наработка, оно буквально повторяется всеми: британцами, (генсек НАТО Йенс) Столтенберг говорит об этом, польские политические персонажи», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат также заявила, что «семь лет киевский режим бил по мирным гражданам Донбасса», и Запад полностью поддерживал украинские власти в их действиях.

Уже после 2022 года западные игроки переквалифицировались в «наводчиков» Украины, заключила Захарова.