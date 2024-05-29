МИД ответил на призыв Макрона бомбить Россию западным оружием
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что призыв французского лидера Эммануэля Макрона разрешить ВСУ наносить удары по территории России — не его личная наработка.
По мнению спикера дипведомства, подобное заявление можно интерпретировать как подталкивание украинцев на преступления в РФ, которое уже согласовали западные страны.
«Такое заявление — это не его наработка, оно буквально повторяется всеми: британцами, (генсек НАТО Йенс) Столтенберг говорит об этом, польские политические персонажи», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат также заявила, что «семь лет киевский режим бил по мирным гражданам Донбасса», и Запад полностью поддерживал украинские власти в их действиях.
Уже после 2022 года западные игроки переквалифицировались в «наводчиков» Украины, заключила Захарова.