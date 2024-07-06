МИД Германии удивился дипломатическому решению Орбана

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Венгрия отменила встречу министров иностранных дел в Будапеште

Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу главы МИД страны Петера Сийярто и немецкого главы ведомства Анналены Бербок в Будапеште, пишет RT .

Такой шаг удивил немецкое внешнеполитическое ведомство, так как после визита Орбана в Москву «возникла необходимость в серьёзной и честной дискуссии», — указывает агентство Reuters.

Поездка Бербок в Будапешт будет перенесена на более позднюю дату, уточняет издание.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в российской столице с президентом России Владимиром Путиным.