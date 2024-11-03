МИД Финляндии направил ноту РФ из-за порчи забора посольства в Москве

сегодня в 17:08

Посол Финляндии в России Марья Лийвала рассказала агентству STT, что 1 ноября на забор дипмиссии нанесли надпись на шведском языке «Аландские острова — наши». Кроме того, территорию финского посольства закидали яйцами.

Лийвала добавила, что полицейские оперативно задержали пять нарушителей.

Судя по снимкам, надпись на заборе занимает примерно три секции.

Как уточила посол, МИД 2 ноября отправил ноту по данному поводу в российское внешнеполитическое ведомство.