МИД Финляндии направил ноту РФ из-за порчи забора посольства в Москве
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Финский МИД направил ноту внешнеполитическому ведомству РФ из-за порчи забора дипмиссии скандинавской страны в Москве, сообщает ТАСС.
Посол Финляндии в России Марья Лийвала рассказала агентству STT, что 1 ноября на забор дипмиссии нанесли надпись на шведском языке «Аландские острова — наши». Кроме того, территорию финского посольства закидали яйцами.
Лийвала добавила, что полицейские оперативно задержали пять нарушителей.
Судя по снимкам, надпись на заборе занимает примерно три секции.
Как уточила посол, МИД 2 ноября отправил ноту по данному поводу в российское внешнеполитическое ведомство.