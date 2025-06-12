Если Украина начнет получать от Германии ракеты Taurus, это может привести к прямому столкновению Москвы и Берлина. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, пишет РИА Новости .

«Бундестаг неоднороден в своих взглядах, при этом многим его членам полезно напоминание о том, что Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, ответственна и за поставки немецких ракет (в том числе крылатых ракет большой дальности Taurus — ред.) Киеву», — заявил Шхагошев.

По словам Шхагошева, этот факт также в своем послании отразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, которое он направил председателю бундестага Юлии Клекнер 11 июня 2025 года. В послании Володина перечислены преступления Киева против мирного населения.

В настоящее время передача ракет Taurus от Германии для Украины может втянуть Берлин во второй вооруженный конфликт с Россией. Прошлым таким конфликтом стала Великая Отечественная война, которая длилась с 1941 по 1945 годы.