The Hill: Трамп демонстрирует симпатию к Путину и презрение к Зеленскому

Колумнисты The Hill считают, что избранный президент США Дональд Трамп симпатизирует российскому лидеру Владимиру Путину и с сильным презрением относится к главе Украины Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости .

По мнению колумнистов Роберта Хэмилтона и Дэна Перри, новый американский лидер из-за своего отношения к Зеленскому готов урезать помощь киевскому режиму, а затем и вовсе усадить его за стол переговоров.

С возвращением Трампа в Белый дом внешняя политика Штатов сильно изменится, особенно в отношении Украины. Отказ от поддержки Киева способен «вызвать землетрясение» в европейской политике. Она встанет перед выбором касаемо своего будущего в сфере безопасности и возможности оказывать помощь Украине без участия Вашингтона.

«Непредсказуемость Трампа и желание перевернуть давние нормы может начать волну радикальных изменений в ключевых регионах, что может потенциально изменить мировой порядок», — говорится в материале.

Как заявили колумнисты, Трамп сможет оказать влияние не только на Ближний Восток, но и на Южный Кавказ, например, сократив внимание для Армении или Грузии.