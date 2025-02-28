Метит в президенты: политолог оценил слова Залужного о конфликте с РФ

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что слова посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о продолжении конфликта с Россией говорят о его политических амбициях, сообщает Инфо24.

«Залужный метит в президенты, поэтому он, как и все политики, дает обещания, которые хочет услышать украинское общество. То есть он опирается на определенный запрос внутри Украины и пытается поддержать этими высказываниями свои высокие рейтинги», — сказал Перенджиев.

По его словам, Залужный с этим обещаниями поспешил, так как на сегодня абсолютно неясно, как будет развиваться ситуация на Украине.

Не удастся Залужному, скорее всего, и получить власть на Украине: слишком много зарубежных сил заинтересованы в сохранении позиций Владимира Зеленского.