Мерц рассказал, кому на самом деле принадлежит Гренландия

На фоне заявлений относительно Гренландии со стороны американского президента Дональда Трампа, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что судьба этой территории должна определяться ее жителями и никем иным, пишет РИА Новости со ссылкой на Atlantic.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил заинтересованность США в приобретении Гренландии, мотивируя это тем, что датский остров, по его мнению, окружен кораблями из Китая и России. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского лидера прекратить разговоры об аннексии острова.

«Гренландия принадлежит ее народу», — заявил Мерц на своей странице в соцсети X.

Помимо этого, канцлер Германии отметил важность обеспечения безопасности в Арктическом регионе для Европы и выразил мнение, что эта задача должна решаться совместно силами НАТО, включая США.

4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.

