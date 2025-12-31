Мерц: Германия не будет мячом для игр у сверхдержав

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не будет выступать в качестве мяча для игр в руках сверхдержав мира, сообщает «Лента.ру» .

Об этом Мерц сказал в новогоднем обращении. Его слова цитирует портал Tageschau.

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — отметил немецкий лидер.

По его словам, наступающий год может стать для ФРГ и других европейских стран моментом прорыва, когда начнутся десятилетия свободы, мира и процветания. Также он призвал верить в себя и не слушать того, что говорят «паникеры и пессимисты».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.