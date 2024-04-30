Запад может создать альтернативное правительство Украины в изгнании после победы России, считает эксперт из Великобритании Александр Меркурис, пишет РИА Новости.

«Конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся, <…> потому что русские победили. Есть множество способов, к слову они могут создать альтернативное правительство на Западе», — предположил он в своем блоге на YouTube.

Некоторые украинские чиновники, которые сбегут из страны, по его мнению, могут отказаться признавать результаты будущих переговоров. Они смогут создать правительство в изгнании и представлять страну на различных международных площадках, вроде ГА ООН.

«Если русские победят, это станет психологическим ударом для Запада», — признал он.