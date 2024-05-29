Меркурис: поездка короля Бахрейна в РФ ослабит США на Ближнем Востоке

Дружественный визит короля Бахрейна в Россию ознаменовал масштабные перемены, которые ослабят влияние Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Его слова приводит РИА Новости .

В интервью YouTube-каналу The Duran эксперт обратил внимание на заявление лидера, что РФ станет первой страной, к которой Бахрейн обратится с просьбой поддержать мирную конференцию по проблеме в регионе.

«США не хотят мирной конференции на Ближнем Востоке. Они полностью монополизировали дипломатию в арабо-израильском вопросе. Но запланированная мирная конференция в Бахрейне разрушит монополию США и отодвинет их на второй план в этой сфере», — указал Меркурис.

Страны арабского мира пришли к выводу, что Вашингтон не справился с кризисом между Израилем и Палестиной, добавил аналитик. Важные решения, по его словам, должны принимать другие лица.