Меркурис: «Искандеры» работают на Украине эффективно и точно

ОТРК «Искандер» российских сил действуют в ходе спецоперации на Украине эффективно и точно, тогда как американские комплексы ATACMS редко прорывают ПВО России, заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис, пишет РИА Новости.

«„Искандеры“ значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить „Искандеры“», — указал эксперт.

Американские системы ATACMS справляются с задачами в зоне украинского конфликта намного хуже, добавил Меркурис. Созданный в 1970-х годах комплекс сегодня редко когда способен пробить эшелонированную противовоздушную оборону.

Российский ОТРК может бить на расстояние до 500 км. Его ракеты достигают скорости 2,1 километра секунду и преодолевают системы ПВО противника, поражая цели с высокой точностью.