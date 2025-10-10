Мэр Тбилиси: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией в 2022 году

Мэр Тбилиси Каха Каладзе раскрыл детали провокационного предложения, поступившего Грузии в 2022 году от посла одной из западных стран, сообщает «КоммерсантЪ» .

В интервью телеканалу Imedi политик сообщил, что дипломат напрямую призывал начать военные действия против России, обещая поставки военной техники и формулу сопротивления: «Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну». Каладзе не уточнил конкретную страну, но подчеркнул, что Грузия отвергла это опасное предложение.

Правительство Грузии последовательно придерживается курса на деэскалацию: в 2022 году страна отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, что вызвало дипломатический конфликт с Киевом.

Действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно указывал, что трудности во взаимоотношениях с Западом начались именно после отказа Тбилиси открыть «второй фронт» против России.