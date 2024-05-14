Экс-депутат Рады сдеанонил группу прикрытия диверсии на «Севпотоке»

Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач рассказал о составе группы прикрытия операции по диверсии на газопроводе «Северный поток», идущем из России в Германию. По его словам, в команду входили шесть человек, в том числе женщина — одна из лучших технодайверов Украины, сообщает «Царьград» .

Деркач заявил, что в группу прикрытия входили офицер контрразведки СБУ Сергей Кузнецов и бывший мэр Белой Церкви Руслан Руденко. Также одной из участниц команды была Мария Ситало — она считается одним из лучших технодайверов Украины и имеет навыки изготовления подводных смесей. Кроме того, их напарниками были трое других мужчин — Андрей Бургомистренко, Роман Червинский и Олег Варавва.

«Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения, возможно, бутафорные установки средств инициализации», — сказал некогда украинский депутат в интервью белорусскому информагентству «Белта».

Группа долго тренировалась в Житомирской области Украины, а также на территории Польши и Румынии. Деркач отметил, что тренировочные занятия команда проходила и на яхтах, одна из которых называлась «Андромеда» — судно именно с таким названием позже фигурировало в публикациях западной прессы после подрывов «Севпотоков».

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла диверсия. Нитки трубопроводов оказались разрушены, а сами взрывы произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.