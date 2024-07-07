Мэр Моршанска оправдался за речь о погибшем на СВО бойце ради блага города

Мэр Моршанска Алексей Банников заявил, что его слова с награждения посмертным Орденом Мужества сестры погибшего контрактника на СВО вырвали из контекста, а в соцсетях его критикуют «иуды», пишет «Подъем» .

По словам Банникова, его речь «перевернули» и «выдрали из контекста», затем еще раз объяснил, что именно хотел сказать, когда заявил, что мужчина погиб на СВО ради благоустроенного города.

«Как бы кто ни передергивал и ни вырывал из контекста, я всегда говорил и говорю, что ребята наши воюют и, увы, погибают за то, чтобы к нам сюда не дошла эта нацистская зараза. Чтобы дети наши учились и отдыхали в детских лагерях под мирным небом, и чтобы город наш продолжал благоустраиваться и становился все лучше и лучше день ото дня», — пояснил чиновник.

Награждение состоялось 20 июня, но фрагмент из репортажа местного телевидения завирусился в Сети только сейчас. Пользователи соцсетей возмущенно вопрошали в комментариях, какие еще жертвы нужно принести, чтобы Моршанск стал «благоустроенным».