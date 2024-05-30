Мэр Харькова: объект критической инфраструктуры попал под удар ВС РФ

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Критическая инфраструктура в одном из районов Харькова оказалась под ударом ВС РФ, заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram .

«Последовал удар по критической инфраструктуре в одном из районов города», — сказано в сообщении.

Местные СМИ ранее сообщали, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Аналогичные сообщения поступили из Днепропетровской области.

Сигнал воздушной тревоги объявлен в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Также сирены звучат в подконтрольных ВСУ частях Запорожья и Херсонщины.