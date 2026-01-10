сегодня в 10:31

Мема: Финляндия собирается расположить ядерное оружие на своей территории

Власти Финляндии тайно рассматривают вероятность размещения на территории своего государства ядерного оружия. Отношения между Москвой и Хельсинки пребывают на наиболее низком уровне за всю историю, рассказал ТАСС член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Ситуация останется прежней, как минимум, до будущих выборов в парламент. Но и после них отношения между Финляндией и Россией вряд ли улучшатся.

Мема отметил, что РФ якобы становится «экзистенциальной угрозой для Финляндии». Там местные власти тайно рассматривают вероятность размещения ЯО.

«Президент Александр Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО», — добавил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.