Мелони раскритиковала заявления Трампа о союзниках в Афганистане

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала заявления президента США Дональда Трампа, принижающие роль союзников по НАТО в ходе военной кампании в Афганистане, сообщает ТАСС .

В официальном заявлении, размещенном на сайте правительства, она назвала слова американского лидера «неприемлемыми» и выразила изумление от того, что они прозвучали от союзника.

Мелони напомнила, что Италия, как и другие страны НАТО, отреагировала на теракты 11 сентября 2001 года, развернув тысячи военнослужащих и взяв на себя ответственность за один из ключевых оперативных районов.

«За почти двадцать лет участия наша страна заплатила цену, которую нельзя поставить под сомнение: 53 итальянских солдата погибли и более 700 получили ранения во время боевых действий, миссий по обеспечению безопасности и обучению афганских сил», — подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что прочная дружба с США требует уважения, являющегося основой солидарности в альянсе.

По данным итальянской газеты Il Messaggero, министр обороны Италии Гуидо Крозетто намерен направить два письма с официальным протестом — своему американскому коллеге и генеральному секретарю НАТО.

Ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что войска европейских союзников «оставались в стороне от передовой линии».