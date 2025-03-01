Мексика, Уругвай и Колумбия получили приглашения на саммит БРИКС в Бразилии

1 марта 2025 года президент Бразилии направил приглашения на саммит БРИКС трем странам — Мексике, Уругваю и Колумбии, сообщает РИА Новости .

«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите - ред.) БРИКС в Бразилии», — сообщил Луис Инасиу Лула да Силва.

Бразильский лидер считает, что на саммите БРИКС должны присутствовать вышеперечисленные страны, несмотря на отсутствие у них членства в объединении. Именно факт их участия позволит Бразилии «пообщаться со всем миром».

Бразилия является председателем в БРИКС. Саммит лидеров стран-участниц состоится в середине лета 2025 года в Рио-де-Жанейро.

БРИКС — объединение, организованное в 2009 году. В него входят десять государств, в том числе Россия.