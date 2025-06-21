Медведев заявил о соразмерном ответе РФ на провокации Украины с «грязной бомбой»

Если Украина попытается создать и использовать «грязную бомбу», это станет запредельно опасной провокацией, на которую РФ вынуждена будет ответить соразмерно, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

По его словам, в таком случае Москва ответит Киеву «чистой бомбой» — тактическим ядерным оружием.

«Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», — отметил Медведев.

Кроме того, он подчеркнул, что конфликт между Израилем и Ираном не вредит России. Команде президента США Дональда Трампа предстоит помогать израильтянам. Однако есть и риски — переход регионального конфликта в глобальный. Поэтому Израилю, Соединенным Штатам и Ирану предстоит усердно молиться.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ 20 июня сказал, что ответ РФ на применение Украиной «грязной бомбы» станет катастрофическим для соседней страны. Москва надеется, что Киев не пойдет на такой шаг.