Медведев высмеял Трампа за очередное «переобувание» по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп опять оказался в «альтернативной реальности» и заявил, что Россия слаба. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал пост американского лидера о «победе Киева», «возврате к прошлым границам», «провальной экономике РФ», «очередями за бензином» и «бумажном тигре».

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном Трамп оказался в «альтернативной реальности», где «Киев выигрывает», а экономика соседней страны активно растет, заявил Медведев. В том мире успешно жили прошлые американские лидеры — Барак Обама и Джо Байден.

Однако Медведев уверен, что Трамп вернется, как постоянно делает это. Вполне возможно, что через несколько дней президент США предложит Зеленскому подписать капитуляцию или захочет слетать на Марс с прощенным бизнесменом Илоном Маском.

«Главное — чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы», — сказал зампред Совбеза РФ.

