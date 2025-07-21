Медведев: тема служения Отечеству станет главной в думской кампании «Единой России»

Помощь и поддержка участников специальной военной операции и их семей — одна из важнейших задач государства и партии, особо отметил заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета, где обсудили предложения по поддержке бойцов.

«При активном участии партии впервые в истории страны создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой, поддержкой ветеранов, их семей, причем до завершения боевых действий. Делается все, чтобы наши защитники ощущали поддержку и искреннюю благодарность обществу в виде реальных дел», — сказал он.

Ключевое направление работы — законотворческое. С начала СВО принято более 140 инициатив, которые связаны с укреплением статуса и поддержкой бойцов и их семей.

«В числе последних одобренных Думой инициатив партии — закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов. Кроме того, Дума рассматривает наш законопроект об ограничении 15 днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца», — отметил Медведев.

Также готовятся ко внесению законопроекты, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляют социальные гарантии для детей участников СВО в год окончания ими школы, уточнил Председатель «Единой России».

Помимо этого, партия помогает ветеранам открыть собственное дело по программе «СВОй бизнес» или пройти переподготовку и получить новую работу по партпроектам «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия».

Дмитрий Медведев напомнил, что «Единая Россия» первой откликнулась на призыв Главы государства о широком вовлечении участников спецоперации в политическую и общественную жизнь.

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что работа с ветеранами спецоперации находится на особом контроле Бюро Высшего совета.

«В прошлом году мы подробно останавливались на вопросе реабилитации и абилитации ветеранов СВО. Были даны поручения Центральному исполнительному комитету по регулярному сбору информации о мощностях и потребностях в технических средствах реабилитации регионов нашей страны», — подчеркнул он в своем выступлении.

Представители министерств рассказали о работе с ветеранами и членами их семей, о предложениях комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил о том, что в Московской области с 1 сентября вступает в силу закон о трудоустройстве ветеранов боевых действий. Для работодателей с численностью сотрудников свыше 200 человек — устанавливается квота для приёма на одно рабочее место ветерана боевых действий. Также в этом году в Подмосковье стартовала программа переподготовки для участников СВО «Герои Подмосковья», принять участие в которой уже вызвались свыше 2,5 тыс. человек.

Парламентарий добавил, что депутатский корпус «Единой России» остается постоянно на связи с семьями защитников, оказывая необходимую помощь. В текущем году было взято в работу порядка 500 обращений.

«На поддержку наших героев — участников спецоперации и членов их семей — в областном бюджете запланировано порядка 28 млрд рублей. Это социальная газификация, единовременные выплаты, освобождение от транспортного налога, бесплатный садик и кружки — все то, о чем просили наши воины в ходе личных встреч и обращений в органы власти», — рассказал Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента напомнил, что в сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов восьми муниципалитетов. На предстоящих выборах из 196 кандидатов партию представят 17 бойцов спецоперации и вдова погибшего героя. Все они успешно прошли процедуру предварительного голосования.

«Бесценный опыт наших участников СВО поможет муниципалитетам максимально грамотно организовать помощь фронту, семьям военнослужащих и адаптацию бойцов в мирной жизни», — отметил Игорь Брынцалов.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул — цель «Единой России» — безоговорочная победа на выборах. А главной темой кампании станет тема служения Отечеству.

Он отметил, что в кампаниях разного уровня в этом году партия борется за голоса более 50 миллионов избирателей.

«И мы рассматриваем их как активизацию ресурсов „Единой России“ перед выборами в Государственную Думу. Наша цель — одержать безоговорочную победу. Поэтому партия должна войти в думскую кампанию, в избирательный цикл в наилучшей форме. Нужно устранить имеющиеся проблемы и масштабировать самые эффективные практики, которые используются в контексте подготовки ко дню голосования», — заключил Дмитрий Медведев

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что за последние годы позиции партии укрепились, а уровень поддержки вырос.