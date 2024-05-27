Медведев: Россия победит в ходе СВО в самое ближайшее время

России в ходе СВО на Украине нужна исключительно победа, и она ее добьется необходимых результатов уже в «самое ближайшее время», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения военного полигона Песочненский в Ленобласти. Соответствующая видеозапись появилась на его странице во «Вконтакте» .

«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов. <…> Результаты эти тоже вам понятны — нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — обратился он к военнослужащим.

Медведев добавил, что бойцы проходят подготовку и обучаются. Он назвал бесценными навыки, с которыми военные прибудут на линию боевого соприкосновения. Это поможет сохранить жизнь как самим бойцам, так и их подчиненным.

Также зампред Совбеза РФ поблагодарил россиян, которые помогают фронту. В частности, речь идет о гражданах, приобретающих БПЛА, обучающих их использованию.

«(Хотел бы выразить благодарность — ред.) всем нашим добровольцам, а добровольцами в данном случае по сути является вся страна, потому что вся страна помогает одержать победу», — сказал Медведев.