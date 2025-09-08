Медведев призвал наградить полицейских за жесткое задержание членов диаспоры

Полицейских из Санкт-Петербурга, которые жестко задержали агрессивных мужчин, грозившихся позвать диаспору для «решения вопросов», следует наградить или поощрить. Такое мнение выразил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев в Telegram-канале .

Таким образом парламентарий прокомментировал видео в Telegram-канале «МИГ России», на котором показано жесткое задержание нескольких мужчин в Петербурге. По информации ресурса, правоохранители скрутили членов «этнических группировок» после того, как они попытались «привлечь диаспору для „решения вопросов“» по задержанному соотечественнику. Судя по кадрам, во время поимки минимум один из злоумышленников угрожал полицейским и оскорблял их матом.

По словам Медведева, петербургские стражи порядка профессионально выполнили свою работу. Вместе с тем депутат написал, что у правоохранителей «невысокие зарплаты», причем сотрудники тратят много времени «на бумажную волокиту» и вынуждены перерабатывать.

«Вот поэтому, очень хочется увидеть, как этих патрульных наградят или поощрят, за четкое выполнение служебного долга. Молодцы, товарищи полицейские. Любо-дорого видеть такое», — написал депутат Московской городской думы.