Медведев пригрозил ядерным ударом по Украине в случае передачи ей такого оружия

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале жестко прокомментировал информацию Службы внешней разведки России о планах Франции и Великобритании по передаче ядерного оружия Украине. Чиновник назвал свое предупреждение очевидным.

Заявления СВР о планах Франции и Великобритании по передаче Украине ядерных технологий значительно меняют ситуацию. Причина не в разрушении Договора о нераспространении ядерного оружия и других документов в международном праве, отметил Медведев.

Такие действия — передача ядерного оружия воюющему государству.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам», — отметил зампред Совбеза РФ.

Они становятся соучастниками ядерного конфликта с РФ. Россия имеет право на симметричный ответ, отметил Медведев.

