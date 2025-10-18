Медведев посетил полигон Капустин Яр в Архангельской области
Фото - © РИА Новости, Екатерина Штукина
18 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область, где посетил полигон Капустин Яр. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.
«Рабочая поездка в ЮФО (Южный федеральный округ — ред.). Полигон Капустин Яр», — написал Медведев.
О цели своей поездки Медведев уточнять не стал.
Ранее зампред Совбеза РФ высказался относительно того, какое будущее ждет Украину при завершении специальной военной операции (СВО). Он считает, что киевский режим ждет свержение.
