сегодня в 10:15

Медведев перечислил первые результаты переговоров Путина и Трампа на Аляске

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перечислил в своем Telegram-канале первые результаты переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, всего их пять. Встреча прошла вечером 15 августа на Аляске.

В первую очередь, удалось восстановить механизм проведения встреч между политиками РФ и Соединенных Штатов на высшем уровне. Диалог проводился спокойно, без ультиматумов и каких-либо угроз, отметил Медведев.

Путин лично и в деталях рассказал Трампу про условия РФ по завершению украинского конфликта. По прошествии практически трехчасовых переговоров глава Белого дома отказался от увеличения давления на Москву, сказал зампред Совбеза.

Также встреча продемонстрировала, что переговоры можно организовывать без предварительных условий. Параллельно с ними продолжается СВО.

Оба государства возложили ответственность за достижение каких-либо соглашений на переговорах о завершении боевых действий на Украину и ЕС, добавил Медведев.