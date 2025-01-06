сегодня в 13:35

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова Владимира Зеленского о презрении к российскому народу, заявив, что все «россияне презирают нелегитимного президента Украины».

Ранее украинский лидер дал большое интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе беседы Зеленский заявил, что «презирает весь российский народ».

«Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей. Так было даже с фашистской Германией», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что своим заявлением Зеленский грубо нарушил «правила стандартной политкорректности» между странами, находящимися в состоянии вооруженного конфликта.

Медведев добавил, весь народ Российской Федерации презирает главу киевского режима, поэтому «личная месть россиян Зеленскому не закончится после отстранения его от должности главы государства».