Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал лидеров Кореи, Франции и Грузии изменниками, слабаками и дураками. Президента Украины Владимира Зеленского он считает «просроченным и наркоманом».

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ель должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Юн Сок Ель поддерживается США, но сейчас его будущая судьба неизвестна.

По словам замглавы СБ, французский лидер Эммануэль Макрон не смог справиться с правительственным кризисом и должен уйти. Медведев назвал его слабаком. Он тоже поддерживается США, его будущее туманно.

Как подчеркнул политик, президент Грузии Саломе Зурабишвили — «наглая дура». Она должна уйти после истечения срока ее полномочий, но не хочет этого делать. Зурабишвили также поддерживают американские власти, но что будет с ней в будущем — неизвестно.

Вспомнил он и об украинском лидере Владимире Зеленском. Назвал его просроченным и нелегитимным, а еще преступником и наркоманом, судьба которого предопределена. По мнению Медведева, Зеленского ждет позорная эмиграция и казнь.